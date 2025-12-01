Юрист Титор напомнила о существовании срока давности у налогового вычета

До конца года россиянам нужно решить несколько важных вопросов, которые могут повлиять на финансовое благополучие в будущем. Об этом рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры частного права Государственного университета управления Светлана Титор в беседе с Life.ru .

Юрист напомнила, что у налогового вычета есть срок давности — три года. В 2025 году можно будет заявить о расходах за 2022, 2023 и 2024 годы. Чтобы вернуть средства за 2022 год, декларацию 3-НДФЛ следует подать до 31 декабря 2025 года через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, портал «Госуслуги» или налоговую инспекцию.

По словам эксперта, в некоторых регионах изменились сроки подачи показаний счетчиков и оплаты ЖКУ за декабрь. Титор посоветовала ознакомиться с новыми правилами в своем регионе. Досрочная оплата коммунальных услуг в отдельных случаях участвует в розыгрышах призов от коммунальных служб.