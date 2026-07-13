Юрист Тимергазина предупредила об ответственности за самовольную замену отопления в квартире

Ремонт в многоквартирном доме может стать причиной юридических проблем, если не учитывать нормы и правила. Адвокат Юлия Тимергазина рассказала Life.ru о частых ошибках, приводящих к конфликтам с соседями.

По словам эксперта, одной из самых распространенных причин жалоб является нарушение режима тишины. За нарушение собственника могут привлечь к административной ответственности.

Еще одной проблемой является незаконная перепланировка. Снос стен, перенос кухни или санузла без согласования могут повлечь административные штрафы и судебные разбирательства.

Самовольная замена системы отопления или газового оборудования также может привести к серьезным последствиям. Любые изменения должны проводиться с привлечением специализированных организаций и с соблюдением установленного порядка.