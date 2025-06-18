Юрист Терентьев предсказал проблемы для бизнеса из-за идеи с лицензированием алкоголя

Управляющий партнер юридической фирмы «Алкогольное право» Дмитрий Терентьев высказал свое мнение о разрабатываемом законопроекте, который предполагает возвращение к процедурам лицензирования розничной продажи алкоголя, применявшимся в 2016 году. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По мнению эксперта, реализация инициативы способна вызвать проблемы у предпринимателей. Законопроект может исключить норму, позволяющую продлевать лицензию на розничную продажу спиртного, если в период ее действия рядом появилась «зона запретов и ограничений».

«Таким образом, вновь открывшийся детский клуб или иная организация поставит под угрозу бизнес розничного магазина или предприятия общественного питания», — пояснил специалист.

Подводя итог, Терентьев порекомендовал бизнесменам более внимательно подходить к выбору помещений.