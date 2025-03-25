Юрист Тарновский: некоторые фирмы не считают похороны родных весомым поводом для прогула

Никита Тарновский, член Ассоциации юристов России, перечислил категории работников, которых нельзя уволить по инициативе работодателя за прогул. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, в данную группу входят беременные, родители-одиночки, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Единственным законным основанием для прекращения трудового договора остается их собственное желание уйти с работы, пояснил специалист.

Относительно ситуаций, связанных с похоронами родных и близких, возможность признать отсутствие на работе уважительным обстоятельством зависит от политики конкретной организации. В некоторых компаниях это принимается как весомая причина, в других — нет, отметил Тарновский.