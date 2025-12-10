Юрист Талызин напомнил, что перевод денег от незнакомца может быть частью схемы мошенников

Адвокат Денис Талызин рассказал RT , что делать, если на банковскую карту или счет поступили деньги от неизвестного отправителя. Подобные переводы могут быть как ошибкой, так и частью мошеннической схемы.

Как пояснил специалист, использовать такие средства нельзя, поскольку это может повлечь гражданско-правовую ответственность за неосновательное обогащение. В зависимости от обстоятельств может быть возбуждено даже уголовное дело.

По словам эксперта, в первую очередь нужно убедиться, действительно ли деньги поступили на счет. Аферисты часто используют сообщения с подменных номеров, чтобы создать иллюзию поступления средств. При получении непонятного перевода следует сообщить отправителю, что отменой операции должен заниматься его банк, добавил aif.ru.