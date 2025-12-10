Юрист Талызин напомнил, что перевод денег от незнакомца может быть частью схемы мошенников
Адвокат Денис Талызин рассказал RT, что делать, если на банковскую карту или счет поступили деньги от неизвестного отправителя. Подобные переводы могут быть как ошибкой, так и частью мошеннической схемы.
Как пояснил специалист, использовать такие средства нельзя, поскольку это может повлечь гражданско-правовую ответственность за неосновательное обогащение. В зависимости от обстоятельств может быть возбуждено даже уголовное дело.
По словам эксперта, в первую очередь нужно убедиться, действительно ли деньги поступили на счет. Аферисты часто используют сообщения с подменных номеров, чтобы создать иллюзию поступления средств. При получении непонятного перевода следует сообщить отправителю, что отменой операции должен заниматься его банк, добавил aif.ru.