Юрист Свиридова рассказала о возможности возврата изъятого дачного участка за заброшенность

Юрист Мария Свиридова в беседе с ИА НСН сообщила, что владелец может вернуть себе изъятый дачный участок, если приведет его в порядок.

По информации «Известий», около 100 тысяч владельцев дачных участков в России рискуют потерять свою собственность из-за активного выявления заброшенных земель Росреестром. В силу вступил закон, согласно которому владельцы обязаны освоить землю в течение трех лет, иначе участок могут изъять. Уже 91 тысяча человек получили первичные предупреждения от Росреестра.

Юрист разъяснила критерии, по которым определяется заброшенность участка: «В прошлом году был принят закон об освоении участка в течение трех лет, то есть, что участок не должен быть заросшим сорными травами, деревьями. Травяной покров, по-моему, не должен превышать один метр. На нем не должны быть непропашные, не плодово-ягодные и не декоративные деревья. Также должно быть наличие забора, некого строения, не обязательно жилого дома, это может быть какая-то бытовка, сарай».

У владельцев есть текущий сезон, чтобы исправить ситуацию и избежать изъятия.