Юрист Свиридов напомнил, что строительный мусор нельзя выбрасывать в контейнер у дома

Не зная законодательства о выбросе мусора, можно столкнуться с административной ответственностью и штрафами. Ведущий юрист АБ «Михальчик и партнеры ЮК» Матфей Свиридов в беседе с Life.ru подчеркнул, что в обычные придомовые контейнеры разрешено выбрасывать только твердые коммунальные отходы, возникающие в повседневной жизни.

«Что же категорически нельзя выбрасывать? Прежде всего — строительный мусор и крупногабаритные предметы: старая мебель, кирпичи, доски, обломки после ремонта», — отметил специалист.

Также запрещены опасные отходы, такие как ртутьсодержащие приборы, батарейки, электроника и люминесцентные лампы, требующие специальной утилизации.

Кроме того, не допускается выбрасывать стекло, острые предметы и любые жидкости — краски, растворители, масла. Такие ограничения введены для безопасности работников, занимающихся сбором мусора, и для защиты окружающей среды.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан — до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Свиридов рекомендовал обращаться к лицензированным компаниям для вывоза строительного мусора и сдавать электронику и батарейки в специальные пункты приема.