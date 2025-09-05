Юрист Свириденко напомнил об ограничениях после процедуры банкротства

В Тюменской области зафиксирован значительный рост банкротств физических лиц. За год количество процедур увеличилось на 21% и достигло 6025 случаев, а число внесудебных процедур выросло более чем в пять раз — до 971 случая. Об этом написал «ФедералПресс» .

Жительница Тюмени, оказавшаяся в сложной финансовой ситуации, обратилась к изданию. Она рассматривает возможность банкротства, но опасается общественного осуждения.

Руководитель юридической компании «Правбюро» Станислав Свириденко рассказал о преимуществах и ограничениях процедуры банкротства. Среди плюсов он отметил освобождение от долгов, прекращение начисления процентов и штрафов, снятие арестов с имущества. После завершения процедуры возможно восстановление кредитной истории.

Но есть и ограничения: -Процедура выгодна при долге от 300 тысяч рублей. -Некоторые виды долгов (алименты, возмещение вреда здоровью) не подлежат списанию. -Повторное банкротство возможно не ранее чем через пять лет. -При подаче заявок на кредит в течение пяти лет после банкротства необходимо информировать о пройденной процедуре.

Также на период прохождения процедуры все личные счета будут заблокированы на четыре-шесть месяцев, есть риск реализации имущества и нельзя взять новые кредиты. После банкротства накладываются ограничения на занятие определенных должностей в течение 3–10 лет.