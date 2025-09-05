Юрист Свириденко напомнил, что процедура банкротства выгодна при долге от 300 тысяч рублей

Процедура банкротства характеризуется как рядом преимуществ, так и некоторыми ограничениями. Подробнее рассказал директор юридической компании «Правбюро» Станислав Свириденко в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, к положительным сторонам относятся возможность избавиться от долговых обязательств, остановить начисление процентов и штрафных санкций, снять аресты с активов, а также возможность восстановления кредитной репутации после завершения процедуры.

Вместе с тем Свириденко указал на имеющиеся ограничения. В течение процедуры банковские счета гражданина блокируются сроком на четыре-шесть месяцев, существует риск продажи имущества должника, а также невозможность брать новые займы.

Юрист также перечислил основные моменты, которые стоит учесть. Так, соответствующий процесс выгоден при задолженности от 300 тысяч рублей. Не подлежат списанию алименты и компенсация ущерба здоровью.