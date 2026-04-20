Юрист Свечникова рекомендовала быть внимательнее с выращиванием кур на участке для ИЖС

Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Софья Свечникова рассказала в беседе с RT , можно ли заниматься фермерством на участке под индивидуальное жилищное строительство.

По словам эксперта, на территории под ИЖС человек вправе вести небольшое домашнее хозяйство, если это соответствует виду разрешенного использования земли. Классификатор прямо допускает выращивание сельскохозяйственных культур, размещение жилого дома, гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек.

Однако с выращиванием кур на участке под ИЖС необходимо быть внимательнее. Для приусадебного личного подсобного хозяйства закон и классификатор прямо предусматривают производство сельскохозяйственной продукции, возведение нужных построек и содержание сельскохозяйственных животных. Но для ИЖС такого прямого указания нет.