Юрист Свечникова подчеркнула важность соблюдения ветеринарно-санитарных правил при транспортировке мелких животных

При планировании поездки с питомцем на дачу необходимо помнить о правилах перевозки животных в электричках. Эти требования установлены приказом Минтранса №352 от 05.09.2022 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом». Юрист Софья Свечникова в беседе с RT подчеркнула важность соблюдения ветеринарно-санитарных правил при транспортировке мелких животных.

Она отметила, что владельцу следует иметь при себе ветеринарный паспорт или справку от ветеринара, подтверждающую здоровье животного.

Юрист напомнила, что за перевозку собак, кошек и птиц в электричках взимается плата, размер которой устанавливается правилами перевозчика и не может превышать 25% стоимости проезда взрослого пассажира. Билет на перевозку животных можно оформить в билетной кассе, в билетопечатающем автомате или у кассира-контролера в поезде.

Для перевозки миниатюрных пород собак требуется использование клеток, ящиков, корзин, намордников и поводков. Кошки должны находиться под постоянным контролем владельцев или сопровождающих лиц. Аналогичные требования предъявляются к владельцам крупных собак.

Исключение составляют собаки-проводники, сопровождающие слепых или слабовидящих людей — их можно перевозить в поездах без оплаты и оформления перевозочных документов.