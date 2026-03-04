Юрист Свечникова отметила, что включенный в утвержденный график отпуск обязателен для работника и работодателя

Ежегодный оплачиваемый отпуск, включенный в утвержденный график отпусков, обязателен как для работника, так и для работодателя, сообщила RT кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

«Работник не может просто сказать «не хочу» и не уйти. Но и работодатель должен соблюсти свою часть процедуры», — объяснила специалист.

Процедура включает в себя письменное уведомление сотрудника о предстоящем отпуске не позднее чем за две недели до его начала и выплату отпускных минимум за три дня до отпуска. Если все формальности соблюдены правильно и у сотрудника нет специальных оснований для переноса отпуска, таких как нахождение в льготной категории, больничный лист или несвоевременная выплата отпускных, работодатель имеет право отказать в переносе и следовать графику.

Свечникова подчеркнула, что если сотрудник отказывается подчиняться, то Роструд может расценить это как нарушение трудовой дисциплины. В таком случае работодатель вправе применить дисциплинарные меры, предусмотренные статьями 192 и 193 ТК РФ, начиная от замечания и заканчивая увольнением. Однако для этого необходимо строго следовать процедуре: затребовать письменное объяснение, подождать два рабочих дня и при необходимости составить акт.

Юрист также предупредила, что нельзя отправить сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы по инициативе работодателя, заменить деньгами основной отпуск в пределах 28 дней и не предоставлять отпуск два года подряд. Неиспользованные дни отпуска не сгорают, а при увольнении за них выплачивается компенсация. За нарушение порядка работодателю грозит ответственность по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ со штрафами до 50 тысяч рублей для организаций.