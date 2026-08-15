Юрист Свечникова объяснила, как поступить с найденным телефоном

Нашедший телефон или кошелек должен вернуть вещь владельцу либо сообщить о находке в полицию. Оставить ее себе можно только через шесть месяцев, сообщает RT .

Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова пояснила, что найденные телефон или кошелек остаются собственностью владельца. Если хозяин известен, с ним нужно немедленно связаться и вернуть вещь.

Находку в магазине, кафе, офисе, автобусе, поезде или другом транспорте следует передать представителю этого места. Если владелец неизвестен, необходимо сразу заявить в полицию или орган местного самоуправления. Вещь можно хранить у себя либо передать на хранение, передает Общественная Служба Новостей.

Юрист предупредила, что нельзя отключать телефон, извлекать сим-карту, сбрасывать настройки, игнорировать звонки, тратить найденные деньги, пользоваться картами или продавать находку. Активное сокрытие вещи с намерением присвоить ее может квалифицироваться как кража по статье 158 УК РФ.

По этой статье предусмотрены штраф до 80 тыс. рублей, работы, арест или лишение свободы до двух лет. При стоимости вещи до 2,5 тыс. рублей возможна административная ответственность за мелкое хищение. Если за шесть месяцев после заявления владелец не найден, находку можно оставить себе.