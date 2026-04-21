Юрист Свечникова объяснила, что новые правила регистрационного учета коснутся двух групп

С 1 мая 2026 года в России вступят в силу поправки в правила регистрационного учета. Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова рассказала RT , что изменения затронут две группы граждан.

По ее словам, первую группу составят представители коренных малочисленных народов, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни. Для них регистрация по месту жительства возможна по адресу местной администрации одного из муниципальных образований, через которые проходят маршруты кочевий.

Ко второй группе относятся лица, связанные с фиктивной регистрацией по месту пребывания или жительства. Появилось процессуальное уточнение механизма для дел, где факт фиктивной регистрации уже установлен.