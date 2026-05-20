Юрист Свечникова напомнила о ряде обстоятельств, лишающих права на больничный

Согласно Федеральному закону №255-ФЗ от 29 декабря 2006 года, существуют определенные обстоятельства, при которых пособие по временной нетрудоспособности не назначается и не выплачивается. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова рассказала об этом в беседе с RT .

Юрист объяснила, что перечень таких обстоятельств охватывает несколько принципиально разных ситуаций. Например, если сотрудник заболел или получил травму в период учебного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, отпуска по уходу за ребенком, диспансеризации, сдачи крови или военных сборов, то право на получение пособия не возникает. Однако есть исключение: если работник заболел в период ежегодного оплачиваемого отпуска, больничный оплачивается в общем порядке.

Также Свечникова отметила, что пособие не назначается в случаях, когда сотрудник был отстранен от работы без сохранения заработной платы. Среди таких оснований — появление на рабочем месте в состоянии опьянения, непрохождение обязательного медосмотра, наличие медицинских противопоказаний к выполнению обязанностей и отказ от использования средств индивидуальной защиты.

Кроме того, закон выделяет три специфические ситуации: заключение под стражу, административный арест и проведение судебно-медицинской экспертизы.

Особое внимание эксперт уделила случаю простоя. Если работник заболел до его начала и болезнь продолжилась в период простоя, пособие выплачивается, но только в том размере, в каком сохраняется заработная плата на этот период.