Юрист Свечников рассказал о возможности вернуть деньги за опасную поездку на такси

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников сообщил NEWS.ru , что пассажир может вернуть деньги за поездку на такси, если она оказалась опасной. Если нарушение правил перевозки подтверждено, можно также потребовать компенсацию морального вреда.

Юрист пояснил, что проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, резкие перестроения и другие грубые нарушения ПДД говорят о том, что услугу оказали плохо. В таком случае закон о защите прав потребителей дает право требовать соразмерного снижения цены. При этом сам факт проезда на красный не гарантирует возврата всей суммы — здесь нужно смотреть на обстоятельства и то, насколько серьезной была угроза, пишет НСН.

Чтобы доказать свою правоту, Свечников советует использовать видео из салона, записи с регистратора, данные о штрафе для водителя, показания свидетелей и обращение в службу поддержки сразу после поездки.