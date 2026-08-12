Юрист Свечников объяснил, когда износ шин влияет на страховку

Юрист Владимир Свечников сообщил, что изношенные шины сами по себе не позволяют страховой компании отказать в выплате по ОСАГО или КАСКО, передает RT .

Свечников уточнил, что страховщик виновника ДТП возмещает ущерб потерпевшему в пределах страховой суммы. Износ шин не входит в перечень оснований для регресса к водителю по статье 14 закона об ОСАГО.

По словам юриста, при каско решение зависит от обстоятельств аварии. Страховщик освобождается от выплаты при умысле страхователя, а грубая неосторожность может стать основанием для отказа только в случаях, прямо предусмотренных законом.

Свечников пояснил, что страховая компания должна обосновать отказ нормой закона и фактами конкретного ДТП. Связь состояния шин с заносом, тормозным путем или потерей управления устанавливают по материалам аварии и автотехнической экспертизе. Эксплуатация автомобиля с запрещенными неисправностями может повлечь административную ответственность.