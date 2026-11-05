Юрист Свечников напомнил, что при поломке тормозов запрещено доставлять машину в сервис своим ходом

Водители вправе доставить поврежденную машину в автосервис своим ходом, если поломка случилась в пути и не влияет на управляемость. Об этом NEWS.ru сообщил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников.

Юрист пояснил, что следовать до стоянки или ремонта разрешено с помятым крылом, бампером, дверью или треснувшим пластиком. Главное условие — исправность тормозов, руля, сохранность обзора, а также видимость световых приборов и госномеров. Ехать желательно днем, на малой скорости и с включенной аварийкой. Многодневная езда без ремонта под эту норму не подпадает, отметил сайт URA.RU.

Категорически запрещено двигаться при поломке тормозов, рулевого управления и сцепки автопоезда. Также нельзя выезжать ночью без фар и задних фонарей или в непогоду с неработающим водительским стеклоочистителем.