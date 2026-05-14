Юрист SuperJob Южалин рассказал, что за мат на работе может грозить дисциплинарная ответственность
Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал ИА НСН, что запрет на ненормативную лексику может быть закреплен во внутренних документах компании. В случае нарушения работодатель вправе привлечь сотрудника к ответственности.
Южалин пояснил, что если работодатель сочтет, что работники в силу своих обязанностей не могут использовать нецензурные выражения, он может установить такой запрет во внутренних правилах. При сознательном нарушении этого запрета сотрудника можно привлечь к дисциплинарной ответственности.
Хотя закон напрямую не запрещает мат, он позволяет работодателю устанавливать свои правила, не противоречащие законодательству, подчеркнул эксперт.