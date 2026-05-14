Юрист SuperJob Южалин рассказал, что за мат на работе может грозить дисциплинарная ответственность

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал ИА НСН , что запрет на ненормативную лексику может быть закреплен во внутренних документах компании. В случае нарушения работодатель вправе привлечь сотрудника к ответственности.

Южалин пояснил, что если работодатель сочтет, что работники в силу своих обязанностей не могут использовать нецензурные выражения, он может установить такой запрет во внутренних правилах. При сознательном нарушении этого запрета сотрудника можно привлечь к дисциплинарной ответственности.

Хотя закон напрямую не запрещает мат, он позволяет работодателю устанавливать свои правила, не противоречащие законодательству, подчеркнул эксперт.