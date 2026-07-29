Юрист Султанов рассказал, как молодой семье получить субсидию на жилье
Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов сообщил, что молодые семьи могут получить социальную выплату на покупку или строительство жилья. Ее размер составляет не менее 30% расчетной стоимости, а для семей с детьми — не менее 35%, передает RT.
По словам Султанова, на поддержку могут претендовать супруги, каждому из которых не более 35 лет, а также одинокий родитель с ребенком. Семья должна быть официально признана нуждающейся в жилье и подтвердить, что сможет оплатить оставшуюся сумму своими средствами или с помощью ипотеки.
Султанов пояснил, что выплату рассчитывают не от фактической цены квартиры. За основу берут нормативную площадь жилья и стоимость квадратного метра, установленную муниципалитетом. Поэтому реальная доля поддержки может быть ниже.
Средства можно направить на покупку или строительство жилья, первоначальный взнос по ипотеке, а также на погашение основного долга и процентов по жилищному кредиту. Приоритет в программе имеют семьи с тремя и более детьми, молодые семьи участников СВО и неполные семьи погибших участников СВО.
Для участия нужно обратиться в администрацию муниципального образования по месту жительства. При этом постановка на учет не означает немедленную выплату: деньги перечисляют в пределах ежегодного финансирования, а срок ожидания зависит от региона и числа участников.