Юрист Султанов рассказал, как людям с инвалидностью получить кресло-коляску бесплатно

Чтобы получить бесплатное кресло-коляску, человеку с инвалидностью необходимо иметь соответствующую запись в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА), сообщил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в беседе с RT .

«Именно этот документ определяет, какие технические средства реабилитации необходимы человеку», — отметил Султанов.

Если в ИПРА указано, что человеку требуется кресло-коляска, то обеспечение этим средством реабилитации происходит через Социальный фонд России.

По словам эксперта, сейчас предусмотрены два механизма получения кресла-коляски: — Получение коляски в натуральной форме через систему государственных закупок. — Использование электронного сертификата, который позволяет самостоятельно выбрать подходящее средство у аккредитованных поставщиков.

В последние годы система последовательно переводится в более цифровой формат: расширяется применение электронных сертификатов, упрощается подача заявлений через портал Госуслуг, оптимизируются отдельные процедуры.

Однако важно понимать, что наличие инвалидности само по себе не гарантирует получение коляски. Решающим фактором остается корректно оформленная ИПРА с указанием необходимого типа средства реабилитации.