Юрист Султанов предупредил о рисках оплаты квартиры наличными

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов посоветовал резервировать деньги при покупке вторичного жилья до регистрации права собственности и не передавать всю сумму продавцу наличными, сообщает RT .

Юрист рекомендовал использовать безотзывный банковский аккредитив или депонировать деньги у нотариуса. В договоре следует указать документы, подтверждающие переход права, условия перечисления средств и их возврата, если сделка не состоится. Также нужно определить порядок действий при приостановке регистрации.

При покупке квартиры в строящемся доме по договору долевого участия основным механизмом защиты остается счет эскроу. Покупатель вносит на него деньги после регистрации договора, а застройщик получает средства после выполнения условий, установленных законом.

Султанов предупредил, что передача полной суммы наличными или обычным переводом до регистрации перехода права несет существенные риски для покупателя. Банковская ячейка также требует детального договора: банк обычно не подтверждает сумму, которую стороны поместили внутрь.

Часть оплаты можно связать с фактической передачей квартиры и исполнением продавцом обязательств по ее освобождению. При этом защищенный расчет не исключает оспаривания сделки, поэтому необходимо проверять документы, полномочия продавца, обременения и права других лиц.