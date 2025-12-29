Юрист Султанов отметил, что по действующему трудовому законодательству 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

По действующему трудовому законодательству 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Об этом в беседе с RT сообщил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Специалист пояснил, что согласно Трудовому кодексу, сокращение рабочего дня на один час предусмотрено только для дней, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню. «31 декабря в 2025 году является выходным за счет переноса, но не относится к праздничным дням, а значит, норма о предпраздничном сокращении рабочего времени на 30 декабря не распространяется», — отметил Султанов.

Вместе с тем работодатель вправе по собственной инициативе установить сокращенный рабочий день или отпустить сотрудников раньше. Такое решение может быть оформлено локальным нормативным актом, приказом или применяться в рамках сложившейся корпоративной практики. «Это право работодателя, а не его обязанность», — подчеркнул юрист.