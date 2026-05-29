Юрист Султанов отметил, что наемные работники на даче допустимы, если участок используется для личных нужд

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в беседе с RT пояснил, что владелец имеет право привлекать рабочих для ведения различных хозяйственных дел на своем дачном участке, будь то ремонт дома, строительство разрешенных объектов, уборка территории или уход за садом.

«Здесь важно не наличие работника само по себе, а то, для чего фактически используется участок», — отметил эксперт.

Садовый или огородный участок предназначен для отдыха и ведения садоводства или огородничества для собственных нужд. Помощь работников в обслуживании личного участка — это обычная ситуация.

Однако если дача превращается в коммерческий объект, например, склад, мастерскую или производственную площадку, вопросы могут возникнуть не столько к найму работников, сколько к использованию земли не по назначению.