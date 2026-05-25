Юрист Султанов напомнил правила утилизации строительного мусора на дачном участке

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов рассказал в беседе с RT , что на дачном участке необходимо правильно сортировать различные виды отходов. Он подчеркнул, что бытовой мусор, крупногабаритные отходы, строительный мусор и растительные остатки относятся к разным категориям, требующим особого подхода при утилизации.

«Обычный бытовой мусор — упаковка, пищевые отходы, предметы повседневного потребления — выбрасывается в контейнер для ТКО», — заявил специалист.

При этом крупногабаритные отходы, например, старая мебель или бытовая техника, должны размещаться не в обычном баке, а в бункере или на специально отведенной площадке.

Султанов предупредил, что строительный мусор нельзя просто оставить у контейнерной площадки или выбросить в общий бак. Для его утилизации необходимо заказывать вывоз через специализированную организацию и сохранять подтверждающие документы, такие как договор, чек или акт.

Эксперт также напомнил, что превращать в свалку территорию за участком, обочину, лесополосу или земли общего пользования СНТ недопустимо. С ветками, спилами деревьев и кустарников также нельзя поступать без учета правил — их не следует складировать на площадках ТКО.