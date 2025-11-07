Юрист Султанов напомнил, что оставлять пакеты с мусором у дверей квартир запрещено

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов сообщил в беседе с RT , что оставлять пакеты с мусором у дверей квартир или на лестничных площадках запрещено.

Собеседник RT пояснил, что такие действия нарушают санитарные и противопожарные нормы. За нарушение санитарных требований предусмотрен штраф до двух-трех тысяч рублей, а за загромождение путей эвакуации — до 15 тысяч рублей.

Подъезд — общее пространство, и поддерживать порядок в нем обязаны не только управляющие компании, но и сами жители. Если соседи регулярно оставляют мусор у дверей, можно сначала поговорить с ними. Если диалог не сложится, стоит обратиться в управляющую организацию. Если управляющая организация не отреагирует, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, МЧС или к участковому.