Юрист Строков сообщил, что после сдачи квартиры собственник не может посещать ее по своему желанию

Собственник не может беспрепятственно входить в переданную нанимателю квартиру по своему усмотрению. Об этом «Краснодарским известиям» сообщил юрист Никита Строков.

Юрист напоминает, что после сдачи квартиры собственник не может посещать ее по своему желанию. Доступ должен соответствовать договору. В документе можно заранее прописать правила визитов: основания, периодичность, время и порядок допуска представителей собственника. Если порядок не установлен, владелец все равно не имеет права входить без согласия жильца, который сохраняет право контролировать сохранность помещения.

Наниматель вправе не впустить собственника при несогласованном визите, если нет чрезвычайной ситуации (авария, стихийное бедствие), требующей немедленного доступа для спасения жизни или имущества. Наличие у владельца копии ключей не дает права открывать дверь без согласия жильца. Подозрение в порче имущества также не является основанием для самостоятельного входа.

За незаконное проникновение в жилище предусмотрена уголовная ответственность по статье 139 УК РФ. Также возможно требование о возмещении имущественного и морального вреда.