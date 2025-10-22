Юрист Строков рассказал об ответственности за создание и публикацию дипфейков

Юрист компании «Мой юрист» Никита Строков заявил, что производство и публикация нейросетевых видео с чужими образами может повлечь юридическую ответственность. Его комментарий опубликовал сайт «Краснодарские известия» .

Специалист отметил, что блогеры, создающие такие ролики, могут столкнуться с исками о защите личных неимущественных прав согласно статье 152.1 Гражданского кодекса. Также возможны претензии по факту нарушения авторских прав.

Строков подчеркнул, что интернет-платформы, размещающие подобный контент, также несут ответственность за контроль над загружаемыми материалами и соблюдение законодательства о защите прав третьих лиц.