Юрист Строков предупредил о штрафах за сжигание чучела на Масленицу

С 16 по 22 февраля в России будет проходить Масленичная неделя. Разведение костров, включая сжигание чучела на праздник, регулируется Правилами противопожарного режима РФ и статьей 20.4 КоАП, напомнил юрист Никита Строков в беседе с «Краснодарскими известиями» .

Как пояснил специалист, если на территории введен особый противопожарный режим, то сжигать чучело в открытом пространстве категорически запрещено. Нарушение этих требований влечет административную ответственность с наложением штрафа от 10 тысяч рублей.

Юрист также предупредил, что неосторожное обращение с огнем может привести к пожару и стать основанием для возбуждения уголовного дела по статье 219 УК РФ — нарушение требований пожарной безопасности.