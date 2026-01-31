Юрист Строков напомнил об ответственности за ремонт квартиры с материалами для наружных работ

Использование в жилых помещениях материалов, не предназначенных для проживания, считается нарушением санитарных правил и строительных норм. Об этом предупредил юрист Никита Строков в беседе с «Краснодарскими известиями» .

Как пояснил специалист, если будет доказано нанесение вреда здоровью или собственности, наступление ответственности предусмотрено положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ, исходя из степени тяжести нанесенного ущерба.

Эксперт напомнил о праве пострадавших жильцов требовать возмещения расходов на лечение, покупку лекарств, реабилитацию, а также компенсацию морального вреда.