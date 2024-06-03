Юрист Сорокин призвал россиян заключать договор при аренде жилья

Юрист Сергей Сорокин в беседе с «ТСН24» призвал россиян при аренде жилья заключать договор. По его словам, это условие является не просто прихотью, а необходимостью.

Как написал «ФедералПресс», соблюдение формы договора важно для его законности и отстаивания интересов в суде. Есть существенная разница между двумя типами договоров в зависимости от того, кто является собственником жилья. С физическим лицом заключается договор найма, а в случае юридического лица — это аренда.

Сорокин отметил, что многие арендодатели предлагают подписать документ, где ответственность за состояние имущества возлагается на арендатора. В таком случае у них не должно быть претензий к состоянию переданного имущества.