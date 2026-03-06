Юрист Сорокин напомнил, что за проигрывание музыки без лицензии организацию могут оштрафовать на 10 миллионов рублей

Юрист, эксперт в области авторского и корпоративного права Сергей Сорокин рассказал «Москве 24» , что организации могут получить крупный штраф за незаконное использование музыки. Чтобы избежать наказания, необходимо получить лицензию на коммерческое использование композиций или использовать произведения с истекшим сроком действия исключительных прав.

В Сети стал популярным ролик о том, как московский фитнес-клуб получил штраф в размере двух миллионов рублей за проигрывание музыки в раздевалке без лицензии. Правонарушения могут фиксировать «тайные слушатели», которые приходят в заведения инкогнито и записывают проигрываемые треки.

Сорокин подчеркнул, что если у организации нет лицензии, дело будет рассматриваться в суде. Минимальная сумма штрафа составляет 20 тысяч рублей, а максимальная — 10 миллионов рублей, согласно статье 1301 ГК РФ. Окончательный размер штрафа зависит от решения судьи, который рассматривает каждое дело индивидуально.

Чтобы избежать штрафа, юрист посоветовал организациям своевременно оформлять лицензию в Российском авторском обществе или во Всемирной организации интеллектуальной собственности. Также можно обратиться к организациям, которые имеют права на определенные треки исполнителей, и заказать альбом из предложенных произведений.

Еще один вариант — использовать музыку, у которой истек срок действия исключительных прав, например, классическую. Однако важно учитывать, что данное правило касается только оригинальной записи. Если это кавер или авторское исполнение, необходимо разрешение исполнителя, заключил Сорокин.