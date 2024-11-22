Юрист Сорк посоветовала следить за ценами выбранных товаров перед распродажей, чтобы не попасться на фиктивные скидки

Накануне так называемой «черной пятницы» магазины зачастую поднимают цены товаров, чтобы в день скидок снизить их до уровня обычных продаж. Благодаря этому многие скидки являются фиктивными и не несут реальной выгоды, рассказала kp.ru юрист, член правления Международной конфедерации обществ потребителей Диана Сорк.

Специалист посоветовала покупателям заранее добавлять понравившиеся товары в корзину и отслеживать динамику цен. Так, в день распродаж вы будете понимать, несет ли предлагаемая скидка выгоду или это очередная маркетинговая уловка.

Кроме того, важно пользоваться только проверенными онлайн-площадками, заходя на них через главную страницу. В противном случае вы рискуете ввести свои данные на фишинговом сайте и потерять денежные средства, предупредила Сорк.