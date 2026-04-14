Юрист Соловьев заявил, что визит сотрудника газовых служб без предварительного уведомления должен насторожить

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT поделился рекомендациями, как отличить мошенников от представителей газовых служб.

По словам эксперта, отсутствие предварительного уведомления о визите должно насторожить.

«Если мы говорим о том, как не стать жертвой, как отличить настоящего сотрудника от мошенника, то первое — уведомление», — отметил Соловьев.

Он добавил, что настоящие сотрудники всегда имеют при себе служебное удостоверение и носят форменную одежду. Кроме того, можно позвонить на горячую линию компании и уточнить, работает ли там человек, который пришел.