Юрист Соловьев заявил, что разрешение на регистрацию в апартаментах может увеличить их популярность среди покупателей

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT прокомментировал решение Конституционного суда о праве граждан на временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для жизни, таких как апартаменты.

Соловьев подчеркнул, что данное решение не означает немедленного начала регистрации в апартаментах. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в законодательство.

Юрист отметил, что в настоящее время правовой статус апартаментов неоднозначен. Несмотря на возможность их строительства и продажи по более низким ценам, владельцы сталкиваются с повышенными налогами на землю и имущество из-за их классификации как нежилых помещений.

После возможных изменений в законодательстве апартаменты могут быть переведены в категорию помещений, где разрешена временная регистрация. Это, по мнению Соловьева, будет иметь скорее положительный эффект, хотя и не приведет к значительному росту цен на апартаменты, но может увеличить их популярность среди покупателей.