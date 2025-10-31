Юрист Соловьев заявил, что отраслевые стандарты защиты данных не принесут кардинальных изменений

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT высказался о предложении Роскомнадзора перейти на отраслевые стандарты обработки персональных данных. Эксперт считает, что это не приведет к радикальным изменениям в текущей практике работы с такими данными.

Соловьев отметил, что переход на отраслевое регулирование позволит усилить контроль за операторами персональных данных и повысить требования к системам защиты информации. Кроме того, это даст возможность более эффективно сегментировать данные и регулировать их предоставление гражданами.

Юрист подчеркнул, что такая мера давно назрела и поможет повысить ответственность конкретных отраслей, а также создать дополнительные механизмы противодействия мошенникам.

«Основной вопрос, который волнует людей, — безопасность данных. На этом, кстати, и "играют" мошенники. Многие их схемы начинаются с тревожной информации об "утечке" персональной информации», — пояснил Соловьев.