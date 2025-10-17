Юрист Соловьев заявил, что несанкционированные концерты могут повлечь за собой юридическую ответственность

Организация несанкционированных концертов может повлечь за собой юридическую ответственность, предупредил юрист Иван Соловьев в беседе с RT .

Напомним, в одном из недавних примеров певица была привлечена к административной ответственности за приглашение зрителей на концерт в Санкт-Петербурге.

Соловьев пояснил, что такие действия попадают под статью 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающую штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

В случае повторного нарушения штраф возрастает до 150-300 тысяч рублей, а срок административного ареста может достигать 30 суток. Соловьев предупредил, что при последующих нарушениях меры наказания значительно ужесточаются.