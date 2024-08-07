Юрист Соловьев: важно вовремя заметить изменения в поведении близкого человека, попавшего под вербовку

Телефонные мошенники часто подталкивают доверчивых граждан к совершению противоправных действий. Поэтому очень важно вовремя заметить изменения в поведении близкого человека, который мог попасть под вербовку, сообщил юрист Иван Соловьев в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, вербовщики заставляют человека уйти из дома и даже убеждают уехать в другой город. Если кто-то из близкого окружения куда-то внезапно собрался, купил подозрительные вещи, заходит на непонятные сайты и перестал есть — это повод бить тревогу, сообщил «Петербургский дневник».

В таких ситуациях важно попытаться добиться от человека правды. Также можно заглянуть в телефон и проверить, с кем он общается, отметил Соловьев.

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте