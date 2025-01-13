Юрист Соловьев: в 2024 году самой популярной схемой обмана стали звонки в мессенджерах

Звонки в мессенджерах от имени лжесотрудников государственных ведомств стали самой популярной мошеннической схемой в 2024 году. Об этом рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев интервью RT.
Он отметил, что аферисты зачастую называли себя представителями ФСБ России и просили помочь в проведении оперативно разыскных мероприятий. Речь шла о переводе средств на финансирование ВСУ, жертве якобы нужно было пресечь это действие и помочь выявить мошенников.
Кроме того, потерпевшим поступали звонки от имени работников Социального фонда РФ, медицинских учреждений, сотовых операторов, фонда обязательного медицинского страхования и других организаций.
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