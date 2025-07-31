Юрист Соловьев указал на возможность вернуть имущество, отданное мошенникам

Возвращение собственности, похищенной путем телефонного мошенничества, возможно через судебное разбирательство, если будет доказано, что пострадавший находился в ограниченной дееспособности на момент совершения сделки. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью News.ru .

В качестве примера специалист привел случай певицы Ларисы Долиной, которая чуть не потеряла квартиру в Хамовниках.

«Эксперты признали, что в момент подписания договора купли-продажи квартиры певица находилась в ограниченно вменяемом состоянии. У нее были очень хорошие адвокаты и врачи, которые сделали заключение», — пояснил юрист.

Соловьев выразил надежду, что данная ситуация станет судебным прецедентом и поможет другим жертвам мошенничества, добавило ИА НСН.