Юрист Соловьев указал на возможность вернуть имущество, отданное мошенникам

Возвращение собственности, похищенной путем телефонного мошенничества, возможно через судебное разбирательство, если будет доказано, что пострадавший находился в ограниченной дееспособности на момент совершения сделки. Об этом сообщил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью News.ru.
В качестве примера специалист привел случай певицы Ларисы Долиной, которая чуть не потеряла квартиру в Хамовниках.
«Эксперты признали, что в момент подписания договора купли-продажи квартиры певица находилась в ограниченно вменяемом состоянии. У нее были очень хорошие адвокаты и врачи, которые сделали заключение», — пояснил юрист.
Соловьев выразил надежду, что данная ситуация станет судебным прецедентом и поможет другим жертвам мошенничества, добавило ИА НСН.
Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в Белоозерском
Лиса угодила в капкан возле жилого дома в Новой Москве
«Шок для украинского режима»: что будет происходить на СВО после освобождения Часова Яра
Крышу дома в микрорайоне Лопатинский отремонтируют в Воскресенске
Подмосковные педагоги вышли в финал всероссийского конкурса профмастерства
Экс-замминистра здравоохранения Камчатки приговорили к 14 годам колонии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте