Юрист Соловьев: удвоение нормы сверхурочного труда приведет к росту налоговых поступлений

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, как удвоение допустимой продолжительности сверхурочной работы повлияет на рынок труда.

Эксперт отметил, что эта мера поможет решить проблему дефицита кадров и увеличит доходы работников благодаря повышенной оплате за переработку. Это, в свою очередь, приведет к росту потребительского спроса и увеличению налоговых поступлений.

«Соответственно, большие зарплаты — это больше денег идет в экономику, растет потребительский спрос, больше возможностей у домохозяйств, от этого выигрывают все», — добавил юрист.

Однако переработки должны оставаться правом, а не обязанностью сотрудников, подчеркнул Соловьев.