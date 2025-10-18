Юрист Соловьев сообщил, что покупка квартир с биометрией не гарантирует защиту от аферистов

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил в беседе с RT , что использование биометрических данных при сделках с недвижимостью не гарантирует полную защиту от мошенников.

Специалист напомнил, что сегодня сделки можно оформить через нотариуса, который имеет доступ к необходимым базам данных.

«Я до конца не понимаю, зачем нужно использовать биометрию в сделках с недвижимостью. Хотят дать людям сэкономить на билетах?» — высказался эксперт.

На взгляд юриста, процедура оформления недвижимости должна быть сложной и продуманной, а не быстрой и упрощенной.