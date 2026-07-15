Юрист Соловьев сообщил, что использовать подвалы и чердаки многоквартирных домов для хранения личных вещей запрещено

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил RT , что использовать подвалы и чердаки многоквартирных домов для хранения личных вещей без разрешения общего собрания собственников или управляющей компании запрещено.

По словам эксперта, правовой режим подвалов и чердаков зависит от их статуса. Эти помещения могут принадлежать государству, быть выделены как самостоятельные объекты или являться общей долевой собственностью жильцов. Если речь идет об общедомовом имуществе, то использование его для хранения вещей должно быть согласовано.

На общем собрании собственников могут принять решение организовать в подвале или на чердаке совместные кладовые, поделить или сдать часть помещений в аренду. Полученные средства будут направлены на нужды ТСЖ.

Однако существуют строгие запреты, регулируемые законодательством: в этих помещениях нельзя хранить горючие, легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику, баллоны с газом, растворители, бензин и взрывчатые вещества.

Соловьев подчеркнул, что подвалы и чердаки нельзя захламлять, допускать их затопление, загромождать вход и подходы к инженерным коммуникациям. На чердаках запрещено устраивать склады, мастерские и сушить белье.