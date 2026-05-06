Юрист Соловьев рекомендовал россиянам заключать договор при аренде дачи

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT подчеркнул важность оформления договора аренды дачи. Он отметил, что при передаче имущества в аренду на определенный срок необходимо заключить договор, чтобы обеспечить его сохранность.

Соловьев подчеркнул, что в договоре следует указать характеристики объекта, права и обязанности арендатора.

«Можно прописать особо, какая будет ответственность за повреждение газона, насаждений, забора и так далее», — добавил он.

Юрист также рекомендовал включить в договор правила пользования объектом, такие как срок аренды, цена и список имеющегося на даче оборудования. Подписание акта приема-передачи объекта поможет избежать возможных споров.