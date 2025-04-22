Юрист Соловьев: регистрация товарных знаков упростит возвращение иностранных компаний в Россию

Регистрация товарных знаков зарубежных брендов в России облегчает возможное будущее возвращение иностранных компаний, которые ранее покинули рынок. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев.
По мнению специалиста, таким образом фирмы защищают свою интеллектуальную собственность и создают условия для потенциального возврата на российский рынок, хотя конкретные планы на данный момент отсутствуют.
В случае, если товарные знаки не будут зарегистрированы, брендам будет гораздо труднее вернуться в Россию, подчеркнул Соловьев.
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