Юрист Соловьев: регистрация товарных знаков упростит возвращение иностранных компаний в Россию

Регистрация товарных знаков зарубежных брендов в России облегчает возможное будущее возвращение иностранных компаний, которые ранее покинули рынок. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев.

По мнению специалиста, таким образом фирмы защищают свою интеллектуальную собственность и создают условия для потенциального возврата на российский рынок, хотя конкретные планы на данный момент отсутствуют.

В случае, если товарные знаки не будут зарегистрированы, брендам будет гораздо труднее вернуться в Россию, подчеркнул Соловьев.