Юрист Соловьев рассказал об упрощении процедуры вступления в наследство

По словам эксперта, с февраля текущего года нотариусы должны запрашивать информацию из единого государственного реестра ЗАГС, чтобы выдать свидетельство о праве на наследство.

«Это просто новая технологическая цепочка, которая появилась, вернее, упростилась. На сегодняшний день для того, чтобы стать наследником, нужно получить свидетельство о праве на наследство», — отметил специалист.

Раньше гражданам нужно было самим собирать и предоставлять документы: свидетельства о смерти и другие подтверждения родства. Юрист пояснил, что теперь нотариус сам может проверить факт смерти наследодателя и наличие родственных связей с помощью электронного запроса. Нововведение упрощает процесс и снижает вероятность судебных споров по вопросам наследства.