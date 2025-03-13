Юрист Соловьев рассказал об упрощении процедуры вступления в наследство
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT о новшествах в процедуре вступления в наследство.
По словам эксперта, с февраля текущего года нотариусы должны запрашивать информацию из единого государственного реестра ЗАГС, чтобы выдать свидетельство о праве на наследство.
«Это просто новая технологическая цепочка, которая появилась, вернее, упростилась. На сегодняшний день для того, чтобы стать наследником, нужно получить свидетельство о праве на наследство», — отметил специалист.
Раньше гражданам нужно было самим собирать и предоставлять документы: свидетельства о смерти и другие подтверждения родства. Юрист пояснил, что теперь нотариус сам может проверить факт смерти наследодателя и наличие родственных связей с помощью электронного запроса. Нововведение упрощает процесс и снижает вероятность судебных споров по вопросам наследства.