Юрист Соловьев рассказал об ответственности за распространение самодельного алкоголя

В России запрещена продажа самодельного алкоголя без необходимых лицензий и разрешений, но теневой рынок немаркированных спиртных напитков все равно существует. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Соловьев пояснил, что российское законодательство позволяет гражданам самостоятельно изготавливать алкоголь для личного потребления. Однако продажа такого алкоголя без соблюдения требований законодательства запрещена. Для реализации слабого алкоголя нужно оформить индивидуальное предпринимательство, а для крепкого — юридическое лицо и лицензию.

Юрист отметил, что продажа алкоголя частниками по закону запрещена, поскольку кустарное производство не может гарантировать качество и безопасность продукции. Это создает серьезную опасность для здоровья людей.

За незаконную продажу спиртного частным лицам грозит административная ответственность с штрафом от 30 до 50 тысяч рублей и конфискацией продукции. За повторное нарушение могут привлечь по уголовной статье с штрафом от 50 до 80 тысяч рублей или исправительными работами до года.

Однако, по словам Соловьева, торговцев самодельным алкоголем угроза наказания не останавливает. Во многих городах России можно встретить заведения и развалы, где продают крепкие настойки и другие «домашние» напитки без лицензии.