Юрист Соловьев рассказал о последствиях захламления подъездов

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT пояснил, что размещать личные вещи в подъездах многоквартирных домов разрешено лишь при единогласном решении собственников. Однако даже при таком условии нельзя нарушать противопожарные и санитарные нормы.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, включая лестничные площадки, коридоры, лифты, подвалы и чердаки. Размещение личных вещей в этих зонах возможно только после решения общего собрания собственников.

«Но и в этом случае загромождение и захламление подъездов многоквартирных домов не допускается, поскольку такие действия нарушают нормы противопожарного, санитарно-эпидемиологического и технического регламентов», — отметил юрист.

По его словам, чаще всего применяются меры ответственности по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

Юрист подчеркнул, что проверки проводятся по жалобам жильцов или управляющей компании. При этом важно доказать, что вещи сужают проход до недопустимых значений и мешают эвакуации. Соловьев рекомендует заранее собрать доказательства: провести фото- и видеосъемку, обозначить владельца вещей и зафиксировать предыдущие контакты с ним.