Юрист Соловьев рассказал, как выбрать подарок учителю на последний звонок и не нарушить закон

Скоро наступит пора последних звонков и выпускных вечеров, когда школьники традиционно дарят подарки и цветы своим учителям и классным руководителям. Однако важно помнить, что по законодательству РФ педагогам и медработникам разрешено принимать презенты, только если их стоимость не превышает 3000 рублей. Об этом в беседе с радио Sputnik напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Если вы ожидаете от учителя помощи на сдаче экзаменов или каких-то преференций, то любой фактический презент в таком случае квалифицирован как взятка, поскольку вручается в обмен на определенные услуги от педагога», — пояснил юрист.

Он также предложил оптимальный выход — подарить учителю букет цветов.

Педагог и писатель Татьяна Гартман отметила, что за годы учебы школьники успевают узнать увлечения и хобби учителя, и это может стать отправной точкой в выборе подарка.

«Я считаю, что лучший подарок — это книга. Есть подарочные варианты книг, которые любят учителя, это будет очень приятно», — заключила Татьяна Гартман.

Напомним, торжественные линейки, посвященные празднику Последнего звонка для выпускников 9-х и 11-х классов, в 2026 году по всей России пройдут 26 мая. Общешкольные выпускные вечера запланированы на 27 июня 2026 года.