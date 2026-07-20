Юрист Соловьев рассказал, как оформить дарение недвижимости

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что договор дарения недвижимости нужно оформлять у нотариуса даже при передаче жилья близким родственникам, сообщает RT .

Договор дарения недвижимости требует нотариального удостоверения для любых получателей, в том числе для близких родственников. Соловьев рассказал, что нотариус проверяет дееспособность дарителя и то, понимает ли он суть сделки.

Соловьев отметил, что на объекте не должно быть обременения, залога или ареста. Если недвижимость считается совместной собственностью супругов, для дарения нужно нотариально заверенное согласие второго супруга.

Юрист добавил, что при ипотеке потребуется согласие банка, а если в сделке участвуют несовершеннолетние, нужно разрешение органов опеки. Договор составляют у нотариуса, после чего документы направляют в Росреестр. Право собственности переходит в момент регистрации, а не подписания договора.

«Суть этой сделки — безвозмездность. Если что-то в ответ передается, и это будет установлено, то такая сделка будет признана притворной, а договор — недействительным», — предупредил он.

Соловьев также напомнил, что дарение запрещено работникам медицинских, образовательных и социальных организаций. По его словам, при дарении близким родственникам налоговых последствий не возникает, а размер госпошлины зависит от кадастровой стоимости объекта.